Hatay'da kontrolsüz yıkılan bina paniğe yol açtı

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(HATAY) - Hatay'ın Defne ilçesinde 5 katlı ağır hasarlı bir binanın çevrede insanlar bulunduğu sırada kontrolsüz yıkılması paniğe yol açtı. Yıkımın gerçekleştiği anlar bir yurttaşın telefon kamerasıyla kaydedildi.

Defne'nin Gültepe Mahallesi'nde, bir firma tarafından, 5 katlı ağır hasarlı binanın herhangi bir önlem alınmadan yıkımının yapılması paniğe neden oldu. Sokaktan yaya ve araçlar geçtiği sırada gerçekleştirilen yıkım nedeniyle etrafa parçalar savruldu. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken, yıkım anı bir yurttaşın telefon kamerasıyla kaydedildi.