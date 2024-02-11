Hatay'da minibüs kaza yaptı: Sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da minibüs kaza yaptı: Sürücü yaralandı

Hatay\'da minibüs kaza yaptı: Sürücü yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ismi belirlenemeyen minibüs sürücüsü refüje çarparak devrildi. Kazada sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

11.02.2024 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde refüje çarparak devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün ismine ulaşılamayan 31 C 0087 plakalı minibüs, Antakya- Samandağ Çevreyolu Kuzeytepe mevkisinde refüje ve aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Samandağ, Antakya, Hatay, İtfaiye, Hastane, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da minibüs kaza yaptı: Sürücü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 02:20:17. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da minibüs kaza yaptı: Sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement