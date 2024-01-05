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Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, çarptığı motosikletin sürücüsünün ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Dün akşam saatlerinde Orhanlı Mahallesi'nde M.A. (29) idaresindeki otomobil, Taner Keremoğlu'nun kullandığı plakasız motosiklete çarptı.
Kazada, Keremoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Sürücü M.A, polis ekiplerince yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da motosiklet kazasında ölümle sonuçlanan olayda sürücü gözaltına alındı - Son Dakika