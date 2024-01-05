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Hatay'da motosiklet kazasında ölümle sonuçlanan olayda sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Hatay'da motosiklet kazasında ölümle sonuçlanan olayda sürücü gözaltına alındı

Hatay'ın Defne ilçesinde, çarptığı motosikletin sürücüsünün ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde Orhanlı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı ve sürücü M.A. gözaltına alındı.

Hatay\'da motosiklet kazasında ölümle sonuçlanan olayda sürücü gözaltına alındı
05.01.2024 - 18:45,
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Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, çarptığı motosikletin sürücüsünün ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Orhanlı Mahallesi'nde M.A. (29) idaresindeki otomobil, Taner Keremoğlu'nun kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

Kazada, Keremoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Sürücü M.A, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
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