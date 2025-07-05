Hatay'da Orman Yangını: 1870 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Hatay'da Orman Yangını: 1870 Kişi Tahliye Edildi

05.07.2025 00:19
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Hatay'da çıkan orman yangınında 1870 kişi tahliye edildi, yangınla mücadele devam ediyor.

1) HATAY'DA ORMAN YANGINI (3)

'BİN 870 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ'

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesindeki yangın bölgesinde incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Karakese Mahallesi'nde açıklamalarda bulunan Vali Masatlı, "Saat 16.30'da Kırmızıburun mevkisinde yangın çıktığı ihbarı alınmış; ihbarla birlikte başta orman teşkilatımız, AFAD'ımız, itfaiye, emniyet ve jandarma teşkilatımızla birlikte görev alacak tüm ekipler sahaya intikal etmiştir. Bölgemizde yangına müdahale için 6 helikopter ve 2 uçak görev almıştır. Saat 20.00'ye kadar hava araçlarımız yangınla mücadeleye devam etmiştir. Diğer taraftan, ilimiz genelinden ve komşu illerden gelen yaklaşık 404 araç ve bin 100 personelle yangına müdahale edilmektedir. Yangınla birlikte özellikle dağ tarafımızda bulunan hem Dörtyol hem de Payas tarafındaki 9 yaylamız tedbir amacıyla boşaltılmıştır. Şu an itibarıyla yaylalarımızdaki hasarı net olarak söylemek mümkün değildir. Ancak sadece Ziyaret Yaylası'nda 4-5 evle ilgili sorun olduğu bilgisi gelmiştir. Bu 9 yayladan toplam 920 hanemiz ve bin 870 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Vatandaşlarımız Dörtyol Kız Yurdu'nda konaklatılmakta, isteyenler burada kalmakta ve tüm temel ihtiyaçları karşılanmaktadır" dedi.

'RÜZGAR ŞİDDETİNİ AZALTTI'

Kentte Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi 4-5 gündür olağanüstü bir dönem yaşandığını kaydeden Masatlı, " Antakya'daki yangınımızı söndürmüştük; buradaki yangını da inşallah tüm kurumlarımızın iş birliği ile söndürmeye çalışıyoruz. Şu an itibarıyla avantajlarımız ve dezavantajlarımız var. Avantajımız, rüzgarın şiddetini azaltmış olması. Dezavantajımız ise özellikle topografik zorluklarımız. Ancak gerek iş makinelerimiz gerekse orman teşkilatımızın ekipleri yangının önüne geçmek için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Duruma göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Buradan başta Dörtyollu ve Payaslı vatandaşlarımız olmak üzere tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

'FARKLI YERLERDEKİ 2 YANGIN KONTROL ALTINDA'

Bölgedeki diğer yangınlarla ilgili de bilgi veren Vali Masatlı şöyle dedi:

"Ayrıca, Hassa'daki yangın ihbarı üzerine ekiplerimiz anında müdahale etmiş, şu an itibarıyla yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları sürmektedir. Diğer taraftan, Yayladağı'nın Suriye tarafında da bir yangın çıkmıştır. Orada da yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları yapılmaktadır. Ancak Suriye'nin Lazkiye tarafında şu an itibarıyla devam eden bir yangın söz konusudur. Oraya da özellikle dağdan birkaç ekip göndermek için çalışmalarımız sürmektedir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hatay'da Orman Yangını: 1870 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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