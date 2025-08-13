Hatay\'da Orman Yangını

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken, Hatay'ın Hassa ilçesinde deorman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Aşırı sıcakların etkili olmasıyla birlikte haftalardır Türkiye'nin birçok noktasından orman yangını haberleri geliyor. Son olarak Çanakkale'deki yangın ciddi boyutlara ulaşırken; yeni bir yangın haberi daha geldi.

HATAY'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde, akşam saatlerinde orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için karadan ekiplerin çalışması sürüyor.