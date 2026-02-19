Hatay'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Hatay\'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
19.02.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Valiliği tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Hatay Valiliği tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Defne ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen programda, Ramazan-ı Şerif'in ilk iftarında şehit aileleri ve gazilerle aynı sofranın etrafında bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Büyük Aile Sofrası" adını verdikleri iftar buluşmasının vefanın ve birlikteliğin ifadesi olduğunu belirten Masatlı, "Sizler bu milletin en kıymetli emanetlerini taşıyan ailelersiniz. Şehitlik, bu topraklarda ulaşılabilecek en yüce mertebedir. Gazilik ise fedakarlığın ve cesaretin ömür boyu taşınan şeref payesidir." dedi."

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

İftar programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile kent protokolü de katıldı.

Kaynak: AA

Hatay Valiliği, Yerel Haberler, Güncel, İftar, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika

BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
Gece yarısı korkutan yangın 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi
Nevşehir’de eşini bıçakladı, Niğde’de kaçarken kaza yapıp öldü Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı 57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

21:43
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 21:56:44. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.