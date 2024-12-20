Hatay'da şehit kızına polisten doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Hatay'da şehit kızına polisten doğum günü sürprizi

Hatay\'da şehit kızına polisten doğum günü sürprizi

Hatay'da polis ekipleri, şehit meslektaşları Emirhan Şimşek'in 7 yaşına giren kızına doğum günü kutlaması yaptı.

20.12.2024 17:21
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Hatay'da polis ekipleri, şehit meslektaşları Emirhan Şimşek'in 7 yaşına giren kızına doğum günü kutlaması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te geçen yıl şüpheli kovalamacası sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Şimşek'in kızı Ömür, Arsuz ilçesindeki kontrol noktasında babasına benzettiği polise sarıldı.

Bunun üzerine küçük kızla sohbet eden ekipler, doğum gününü öğrendikleri Ömür'e sürpriz yapmaya karar verdi.

Doğum günü pastası alan ekipler, ailenin Belen ilçesindeki evine gitti.

Kapıda pastayla polis ekiplerini gören küçük kız, sürpriz karşısında sevinç yaşadı.

Kendisi için hazırlanan pastayı üfleyen Ömür, polis ekipleriyle doğum gününü kutladı.

Ziyaret sonunda küçük kıza çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

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