11:23 • •
10:47 • •
10:26 •
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir•
Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Antakya, Defne, Kırıkhan, Belen, Hassa ve Kumlu ilçelerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle kara yollarında trafik yoğunluğu yaşandı.
Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi - Son Dakika