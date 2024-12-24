Hatay'da TIR, Otomobili 150 Metre Sürükledi - Son Dakika
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Hatay'da TIR, Otomobili 150 Metre Sürükledi

Hatay\'da TIR, Otomobili 150 Metre Sürükledi

Hatay'da çimento taşıyan bir TIR, sıradışında şerit değiştirmeye çalışan sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki otomobile çarptı ve aracı 150 metre sürükledi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

24.12.2024 13:14  Güncelleme: 13:16
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HATAY'da çimento taşıyan TIR, çarptığı otomobili önüne katarak 150 metre sürüklendi. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 20 Aralık'ta Güzelburç Mahallesi Antakya- İskenderun kara yolunda meydana geldi.

Çimento taşıyan TIR, sürücüsünün şerit değiştirmek istediği sırada, önünde ilerleyen Türker Özkaya'nın kullandığı 34 RN 5762 plakalı otomobile çarptı. Durumu fark etmeyen şoför, otomobili aracının önünde 150 metre sürükledi. Çevredekilerin uyarısıyla kazayı fark eden şoför, aracını durdurdu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Türker Özkaya, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında çok korktuğunu belirten Özkaya, "Sağ şeritle ilerlerken soldan sağa geçmek isteyen TIR, aracımı önüne katıp, 150 metre sürükledi. Bu kadar kontrole, bu kadar uyarıya rağmen tabiricaizse kelle koltukta yaşıyoruz. Daha yiyecek ekmeğimiz varmış" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hatay'da TIR, Otomobili 150 Metre Sürükledi - Son Dakika

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