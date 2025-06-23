Hatay'da Trafik Kazası Sonrası Kavga Çıktı

HATAY'da yaşanan trafik kazası sonrasında 2 grup arasında tekmeli ve yumruklu kavga çıktı. Polisin havaya ateş açmasıyla son bulan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Antakya ilçesindeki sanayi sitesinde, iki otomobilin çarpıştığı kaza sonucu, taraflar arasında çıkan tartışma büyüyüp, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Grupları yatıştırmakta zorlanan polis, havaya tabancayla ateş açıp kavgaya son verdi. İki kişinin hafif yaralandığı olayda ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Haber: Alican GÜMÜŞ-Kamera: Hatay,
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