Hatay'ın Samandağ ilçesinde, trafoda çıkan yangın söndürüldü.
Çiğdede Mahallesi Sivas Şehitleri Caddesi'nde yol kenarında bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.???????
Son Dakika › Güncel › Hatay'da trafoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?