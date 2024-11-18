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Hatay'da yağış etkili oldu: Göle dönen alt geçitte araçlar mahsur kaldı

HATAY - Hatay'da akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte göle dönen alt geçitte ve yollarda araçlar mahsur kaldı.

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Doğu Akdeniz'de gün boyu yağışlı hava etkisini hissettirdi. Hatay'da il genelinde etkili olan yağış, Payas ilçesinde kuvvetli oldu. Yağışla birlikte ilçede bulunan Şehit Yetkin Erşan alt geçidi de göle döndü. Göle dönen alt geçitte araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçenin diğer noktalarında da göle dönen yollar ve yağışlı hava vatandaşlara zor anlar yaşattı.