Hatay'da tır alev aldı: Kullanılamaz hale geldi

Hatay'da seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi. Belen ilçesi Hatay-Antakya kara yolu Kıcı mevkisinde dün gece hareket halindeki tırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, aracını emniyet şeridine çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını söndürürken tır kullanılamaz hale geldi.