Hatay\'da yaralı halde bulunan 15 yabani kuş tedavi edildi ve doğaya salındı

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Hatay'da yaralı halde bulunan 15 yabani kuş, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı halde bulunan 15 kuşun tedavileri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapıldı.

Tedavileri tamamlanan 15 yabani kuş, Alahan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda doğaya salındı.

HMKÜ Veteriner Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, depremlerin ardından yabani hayvanların tedavilerinin durmadan sürdüğünü söyledi.

Yabani kuş türlerinin tedavi süreçlerinin zor ve meşakkatli olduğunu anlatan Altuğ, "Doğal hayatın dengesinde önemli rol oynayan yırtıcı kuşlarımız tedavilerinin ardından doğaya salındı. 2024 yılının ilk sürecinde 14 yaban hayvanımızı doğal yaşama kavuşturduk. Bugün de 15 yabani kuşumuz da doğal yaşam alanına kavuştu." dedi.

HMKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Turan da vatandaşlardan yaban hayatını korumayla ilgili daha duyarlı olmalarını beklediklerini kaydetti.

Etkinliğe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürü Nuri Akın ile üniversite öğrencileri katıldı.