Hatay'da Yaralı Leylekler ve Edremit'teki Hayvan Katliamı: İnsanlık Sorgulanıyor
Hatay'da Yaralı Leylekler ve Edremit'teki Hayvan Katliamı: İnsanlık Sorgulanıyor

07.04.2026 10:21
Hatay'da tüfekle yaralanan leylekler ve Edremit'te köpek, kedi ve atlara yönelik vahşi ölümler, hayvan hakları ve insanlık durumunu tartışmaya açarken, Macaristan'daki hayvan koruma örnekleriyle tezat oluşturuyor.

Hatay'da iki leylek, tüfekle yaralanmış halde bulunarak doğa koruma yetkililerine teslim edildi. Bu olay, insan davranışlarının giderek utanç verici hale geldiğini düşündürürken, Edremit'te yaşananlar daha da endişe verici bir tablo çiziyor. Balıkesir Edremit'te, çöplüklerde vahşice öldürülmüş 40 köpek leşi bulundu, ardından aynı yöntemlerle öldürülüp kundağa sarılmış kedi leşlerine rastlandı. Son olarak, Eminkuyu semtinde 14 atın kesilmiş kafaları keşfedildi, gövdelerinin akıbeti ise bilinmiyor. Bu olaylar, ilçeyi bir korku filmi platosuna dönüştürdü ve hayvan hakları ihlallerini gözler önüne serdi.

Bu vahşetle tezat oluşturan bir haber ise Macaristan'dan geldi: yerel belediyeler, sokak köpeklerini kış koşullarından korumak için ısıtmalı ve aydınlatmalı sığınma tünelleri inşa etti. Bu durum, Türkiye'deki bazı belediyelerin hayvanlara yönelik ihmalkar tutumları karşısında utanç verici bir karşılaştırma sunuyor. Ayrıca, futbol dünyasında da sorunlar devam ediyor; Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki penaltı tartışması, Türkiye'de hakem yetiştirme sistemindeki eksikliklere işaret ediyor. Dar hakem kadrosu ve geçmişteki bahis soruşturmaları, kararlar üzerindeki spekülasyonları artırıyor ve futbol sahalarındaki güven kaybı, toplumun adalet algısını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle, acilen hakem yetiştirme reformları ve gerekirse yabancı hakem getirilmesi öneriliyor.

