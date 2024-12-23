Hatay'da Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimi

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Hatay'da zabıta ekipleri, yılbaşı öncesinde gıda ürünü satan iş yerleri ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, pastane, kuru yemişçi ve büfeler ile zincir marketlerde denetim yaptı.

Ekipler, iş yerlerinin belgeleri ile hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti.

Satışa sunulan ürünlerin gramajına ve son kullanma tarihine de bakan ekipler, uyarılarda bulundu.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.