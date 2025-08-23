Hatay'da düğün yolunda feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Hatay'da düğün yolunda feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı

Hatay\'da düğün yolunda feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı
23.08.2025 17:49
Hatay'da düğüne giden bir ailenin bulunduğu otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Hassa Çevre Yolu'nda kardeşinin oğlunun düğününe giden Abdullah Bozkurt yönetimindeki otomobil ile kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah C. yönetimindeki çekici hizmeti veren kamyonet çarpıştı.

FECİ KAZADA 3 ÖLÜ

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Bozkurt ile beraberindeki Sariye Küçük, Beyza Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu ile Sevda Bedir yaralandı. Yaralılar, götürüldüğü Hassa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Durumu ağır olan Nizamettin Cerrahoğlu, Sevda Bedir ve Beyza Bedir kurtarılamadı. Abdullah C. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatay'da düğün yolunda feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

