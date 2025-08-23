Hatay'ın Hassa ilçesinde düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Hassa Çevre Yolu'nda kardeşinin oğlunun düğününe giden Abdullah Bozkurt yönetimindeki otomobil ile kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah C. yönetimindeki çekici hizmeti veren kamyonet çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Bozkurt ile beraberindeki Sariye Küçük, Beyza Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu ile Sevda Bedir yaralandı. Yaralılar, götürüldüğü Hassa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Durumu ağır olan Nizamettin Cerrahoğlu, Sevda Bedir ve Beyza Bedir kurtarılamadı. Abdullah C. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da düğün yolunda feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?