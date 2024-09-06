Hatay Depremzedeleri İhtiyaçlarını Yeniden Duyurdu - Son Dakika
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Hatay Depremzedeleri İhtiyaçlarını Yeniden Duyurdu

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Hatay Depremzede Derneği, Hatay'daki son durumu aktaran bir basın açıklaması yaptı. Dernek yöneticisi, eğitimden sağlığa, hukuki belirsizliklerden ulaşıma kadar birçok sorunun hala çözülmediğini ve ihtiyaçların giderilmediğini belirtti.

06.09.2024 20:38
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(ANKARA) - Hatay Depremzede Derneği, Hatay'daki son durumu aktaran bir basın açıklaması yaptı. Hatay Depremzede Derneği Yönetim Kurulu üyesi Servet Alkan, "Eğitimden sağlığa, hukuki belirsizliklerden ulaşıma, elektrik ve temiz sudan barınmaya kadar sorunlarımız çözülmedi, ihtiyaçlarımız giderilmedi" dedi.

Hatay Depremzede Derneği 19. ayda Hatay'daki son duruma ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklaması metni Hatay Depremzede Derneği Yönetim Kurulu üyesi Servet Alkan tarafından okundu. "Çok uzun zamandır unutulan,yüz çevirilen bizler, yaşadıklarımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" diyen Alkan özetle şunları söyledi:

"Ekonomik kriz deprem bölgesinde çok daha derinden hissediliyor"

"Yeni eğitim-öğretim yılı öğrencilerimiz için pazartesi günü başlıyor. Veliler ve öğrenciler olarak heyecan duymamız gereken bu günlerde büyük kaygılar içindeyiz. 19 aydır yıkılan okulların yerine yenisinin yapılmadığını ve hasarlı okulların bir bölümünün tadilatlarının  ihalesinin ağustos ayında yapıldığını gördük. Birçok öğrenci kendi okul binasında eğitim öğretime başlayamayacak. Ekonomik kriz deprem bölgesinde çok daha derinden hissediliyorken çocuklarımız için bir öğün ücretsiz yemek ve içme suyu talebimizi yineliyoruz.

"Ameliyatlar malzeme eksikliği nedeniyle aksıyor"

1.Basamak aile hekimlerinin hasta sayıları azaldığı için maaşları yarıya düştü. Merkezde çalışılan Aile Sağlık Merkezleri'nin neredeyse hepsi konteyner. 19 ay geçmesine rağmen yıkılan 66 Aile Sağlık Merkezi'nden sadece 3'ü yapıldı. Klimasız çalışılan konteyner Aile Sağlık Merkezleri'nin çalışma koşulları hasta ve hekimleri yaz aylarında da kış aylarında da çok zorluyor. Son açılan aile hekimliği kurasında 41 birim boş olmasına rağmen nüfuslar düşük olduğundan sadece bir birime yerleştirme yapılabildi. İl Sağlık Müdürü son iki aydır burada olmadığından sorunlar çözülemiyor. Ameliyatlar malzeme eksikliği nedeniyle aksıyor. Çoğu hekim koşullardan kaynaklı istifa veya tayin düşünüyor.

"Kent koca bir çöplüğe dönmüş durumda"

Kent koca bir çöplüğe dönmüş durumda. Yüzünüzü ne yana çevirseniz çöp yığınları görmeniz mümkün. Defne ilçesine bağlı Çekmece ve Hancağız mahallesi sakinleri başta olmak üzere birçok mahallede kanalizasyon sorunları yaşanıyor. Hatay'da birçok beton santrali çalışma izni olmadan faaliyete başlıyor,yerleşim yeri içerisinde bulunan bu beton santralleri çevremizi ve sağlığımızı ciddi oranda olumsuz etkiliyor.

"Deprem bölgesine milli bütçeden destek sağlanması talebimiz sürüyor"

İşsizlik, artan kiralar ve fiyatlar, zaten yetersiz olan kira desteğinin kesilmesi bizleri ekonomik zorluklara sürüklüyor. Deprem bölgesine milli bütçeden destek sağlanması talebimiz sürüyor. Memleketimiz topyekün bir talan altında. Bizler temel ihtiyaçlarımız için dahi devamlı bir mücadele içindeyiz. Nitelikli geçici barınma koşullarından bu denli uzakken rezerv alan tartışmalarına, daha nice yasayla belirsizliğe sürükleniyoruz. Yetkilileri uyarıyoruz! Bizleri türlü tartışmalarla oyalamaya çalıştığınızın farkındayız. Bu kentte, bu memlekette yaşayan biziz, gelecekte de biz yaşayacağız. Buradayız, gitmiyoruz!

Hatay Depremzedeleri İhtiyaçlarını Yeniden Duyurdu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hatay Depremzedeleri İhtiyaçlarını Yeniden Duyurdu - Son Dakika

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