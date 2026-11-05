Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bağışı standına 27 kişi imza attı

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bağışı standına 27 kişi imza attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Organ Bağışı Haftası kapsamında hastane içinde bilgilendirme standı kurdu. Standda organ bağışının önemi anlatıldı ve 27 kişi bağış formunu imzaladı. Hastane, geçen yıla oranla bağışlardaki artışın farkındalığın güçlendiğini gösterdiğini belirtti.
Hatay'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.
Hastaneden yapılan açıklamada, hastane içerisinde kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara organ bağışının önemi anlatıldı.
Yapılan bilgilendirmeler sonucunda 27 kişi bağış formunu imzalayarak organ bağışında bulundu.
Açıklamada, geçtiğimiz yıla oranla organ bağışına gösterilen ilgi ve bağış oranlarındaki artışın toplumsal farkındalığın güçlendiğini gösterdiği belirtildi.
Kaynak: AA
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