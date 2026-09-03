Hatay Hassa'da orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Hatay Hassa'da orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Hatay Hassa\'da orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
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Hatay'ın Hassa ilçesi Söğüt Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Akşam saatlerinde Hassa ilçesi Söğüt Mahallesi'ndeki ormandan yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahale ile alevler geniş alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmasını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için de inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hatay Hassa'da orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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