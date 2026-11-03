Hatay Hassa'da otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Hatay Hassa'da otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Hatay Hassa\'da otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde Gaziantep-Hassa kara yolu Aşağıkarafakılı mevkisinde otomobil ile tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki 3 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı ve yaralılar Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gaziantep-Hassa kara yolu Aşağıkarafakılı mevkisinde, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 31 U 2491 plakalı otomobil ile 31 AVH 528 plakalı tır çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Hassa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hatay Hassa'da otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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