Hatay'ın 5 Yöresel Lezzeti Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika
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Hatay'ın 5 Yöresel Lezzeti Coğrafi İşaret Aldı

Hatay\'ın 5 Yöresel Lezzeti Coğrafi İşaret Aldı
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Hatay'ın mercimekli aşı, Şam tatlısı gibi 5 lezzeti coğrafi işaretle tescillendi, toplam 75 oldu.

HATAY'ın yöresel lezzetlerinden mercimekli aşı, Şam tatlısı, sasiço, helva hattuş ve mortadella yemeği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Yeni tescillerle Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 75'e yükseldi.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki 'Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Hatay'ın yöresel lezzetlerinden 5'i daha coğrafi işaret aldı. Hatay Valiliği'nin girişimiyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen mercimekli aşı, Şam tatlısı, sasiço, helva hattuş ve mortadella yemeği, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı. Yeni tescillerle birlikte kentte coğrafi işaretli ürün sayısı 75'e ulaştı. Hatay, coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye genelinde üçüncü sıradaki yerini korudu.

'TESCİL BEKLEYEN ÜRÜNLERİMİZ VAR'

Programda konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay'ın binlerce yıllık medeniyetini mutfak kültürüyle yaşatan, toprağının bereketini insanların maharetiyle buluşturan; farklı kültürlerin, farklı inançların ve farklı yaşamların bir arada olduğu kadim bir şehir olduğunu söyledi. 6 Şubat depremleriyle şehrin derin yaralar aldığını aktaran Vali Masatlı, "O günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, dünyanın hiç şahit olmadığı bir ihya, inşa ve imar çalışması, seferberlik anlayışıyla yürütüldü. Bizler bir anka kuşu misali küllerimizden yeniden doğduk. Şehrimizi konutlarıyla, iş yerleriyle, sağlık kurumlarıyla, eğitim kurumlarıyla ve altyapısıyla bir sonraki yüzyıla, bir sonraki kuşağa hazırlarken, diğer taraftan da kültürel değerlerimizi bir bir tescil etmeye başladık. Coğrafi işaretleri biz bir milli mesele olarak görüyoruz. 5 Şubat 2023'te 25 coğrafi işarete sahip bir il iken, bugün itibarıyla 50 coğrafi işareti daha tescil ettirerek 75 coğrafi işarete ulaşmış olduk. 5 Şubat'ta Türkiye'de 25'inci sıradaydık, bugün ise Türkiye üçüncüsüyüz. Devam eden müracaatlarımız ve tescil bekleyen ürünlerimiz var. İnşallah onları da takip edip hedefimiz Türkiye birinciliği. Bu kadim şehri Türkiye birincisi haline getirmektir" dedi.

Kaynak: DHA

Gastronomi, Güncel, Kültür, Hatay, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'ın 5 Yöresel Lezzeti Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika

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