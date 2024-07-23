Hatay'ın ana vatana katılışının 85. yıl dönümü paneli düzenlendi

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin (HMKÜ) ev sahipliğinde, kentin ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü kapsamında panel yapıldı.

Üniversitenin, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Türk Tarih Kurumu işbirliğinde organize ettiği panel, HMKÜ Ziraat Fakültesinin konferans salonunda düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, etkinlikte, Hatay'ın barış ve hoşgörünün sembolü olduğunu söyledi.

Kentin asıl kimliğini ve ruhunu, 23 Temmuz 1939'da ana vatana katılmasıyla bulduğunu dile getiren Masatlı, "O tarihten bugüne kadim şehrimizin semalarında ay yıldızlı şanlı bayrağımız dalgalanmaktadır ve sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir." dedi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen de Hatay'ın ana vatana katılmasının yıl dönümü dolayısıyla kurum arşivinde bulunan fotoğrafların çevrim içi açıldığını belirtti.

Özgen, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit ve gazileri minnetle andığını kaydetti.

Farklı üniversitelerden akademisyenlerin sunum yaptığı panele, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren de katıldı.