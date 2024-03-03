Hatay\'ın ilk Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen anıldı

Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, vefatının 44. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Saygı duruşuyla başlayan törene İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Sökmen'in ailesi ile bazı yakınları katıldı.
Tayfur Sökmen'in torunu Necla Tuba Sökmenoğlu, burada yaptığı konuşmada, dedesinin, son nefesine kadar vatanı için mücadele ettiğini söyledi.
Dedesinin kendilerine çok değerli bir soy ismi bıraktığını dile getiren Sökmenoğlu, "Bugün kabri başında daha da derin duygularla Tayfur Sökmen'i yad ediyoruz, mekanı cennet olsun." dedi.
Sökmenoğlu, asrın felaketi depremin yaşandığı illerden Hatay'da pek çok yakınlarını kaybettiklerini, Sökmen'in bir torunu ile ailesinin cenazelerine arama kurtarma çalışmaları ile DNA eşleşmelerinde ulaşamadıklarını aktardı.
Hatay'ın yeniden inşasında demografik yapıya dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Sökmenoğlu, "100 yıl önce olduğu gibi bugün de gelecekte de Hatay, Türk yurdu olmaya devam edecektir. Hatay, sıradan bir yapılaşma ve inşaat süreciyle şantiye kente dönmemesi gereken özel bir şehirdir. Çok değerli bilim insanlarımızı, akademisyenlerimizi, sanatçılarımızı, mimarlarımızı, şehir planlayıcılarımızı, tarihçilerimizi ve Hataylıları dahil ederek, kendi dokusu ve özüne göre planlama yapılarak, şehrimiz yeniden kurulmalıdır." diye konuştu.
"Dünyada benzeri olmayan bir işbirliğiyle Hatay, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katıldı"
Vali Yardımcısı Gözen ise Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin eşi benzeri olmayan bir ili olduğunu belirtti.
Tayfur Sökmen ve arkadaşlarının o bölgede verdiği mücadeleyi her zaman takdir ve minnetle karşıladıklarını dile getiren Gözen, "Aynı benzer yapıya sahip sınır illerimizde, Misakımilli sınırları içerisinde olan yerlerde benzer bir başarı sağlanamamış. Bu başarının elde edilmesinde Cumhuriyet'imizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Hatay Cumhuriyeti'nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı olan Tayfur Sökmen'in çok büyük katkıları, destekleri var. Belki de dünyada benzeri olmayan bir işbirliğiyle Hatay, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katıldı." ifadelerini kullandı.
Gözen, asrın felaketinden büyük ölçüde etkilenen Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini, bu çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.
Anma programında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Sökmen'in mezarına karanfil bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'ın ilk Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen anıldı - Son Dakika
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