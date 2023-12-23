 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'ın Payas ilçesinde deprem konutları inşaatı yüzde 71 tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'ın Payas ilçesinde deprem konutları inşaatı yüzde 71 tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Payas ilçesinde, 1351 konut ile 36 dükkan inşaatında çalışmaların yüzde 71'i tamamlandı. Payas'taki deprem konutlarının şubat ayında hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Hatay\'ın Payas ilçesinde deprem konutları inşaatı yüzde 71 tamamlandı
23.12.2023 - 11:25,
Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Payas ilçesinde, 1351 konut ile 36 dükkan inşaatında çalışmaların yüzde 71'i tamamlandı.

Hatay'da 33 farklı noktada TOKİ tarafından deprem konutu inşa ediliyor.

Bu kapsamda Payas'ın Çağlalık Mahallesi'nde 6 Mart'ta temeli atılan 1351 konut ve 36 dükkanın inşası hızla yükseliyor.

İlk etap, 22 blok 2+1, 7 blok ise 3+1 olacak şekilde 821 konut ve 36 dükkandan oluşuyor. İkinci etaptaki 28 blokun tamamı 3+1 şeklinde 530 konut olarak inşa ediliyor.

Çok sayıda blokun kaba inşaatının tamamlandığı alan, dronla havadan görüntülendi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, 6 Şubat ve devamındaki depremlerde il genelinde 80 bin 325 binanın ya yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını söyledi.

"Açta ve açıkta hiçbir insan bırakılmayacak" anlayışıyla şehrin birçok noktasında deprem konutlarının yükseldiğini ifade eden Masatlı, Payas'taki çalışmaların da bunlardan biri olduğunu belirtti.

Payas'taki deprem konutlarının iki etaptan oluştuğunu anlatan Masatlı, "Çağlalık Mahallemizde 1351 konut ve 36 dükkanın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Payas TOKİ konutlarımızda şu an itibarıyla fiziki gerçekleşmemiz yüzde 71 düzeyindedir. İnşallah şubat itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesini öngörmekteyiz. O gün de o mutluluğu beraber yaşayacağız." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Hatay, Deprem, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'ın Payas ilçesinde deprem konutları inşaatı yüzde 71 tamamlandı - Son Dakika


11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35
Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
11:27
Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:26
Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:23
Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:01
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45
Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21
ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı

Son Dakika
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:26 Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:01 İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45 Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21 ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 12:35:11. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'ın Payas ilçesinde deprem konutları inşaatı yüzde 71 tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement