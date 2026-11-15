Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 8 iklim projesini 16 Kasım'da COP31'de sunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 8 iklim projesini 16 Kasım'da COP31'de sunacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 8 iklim projesini 16 Kasım\'da COP31\'de sunacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 8 iklim projesini 16 Kasım\'da COP31\'de sunacak
Haber Videosu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, 8 iklim projesini 16 Kasım'da Antalya'daki COP31'de sunacak. Koordinatörlük öncülüğünde hazırlanan projelerle erken uyarı, su verimliliği, yapay zeka destekli ziraat ve Amik Ovası'nın belgeselleştirilmesi gibi alanlarda çözüm hedefleniyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) küresel iklim değişikliğiyle mücadele, afet direnci, sürdürülebilir tarım ve yeşil dönüşüm alanlarında geliştirdiği 8 projeyi, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) uluslararası kamuoyuna sunacak.

Üniversitenin Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörlüğü öncülüğünde akademisyen ve öğrencilerin işbirliğiyle hazırlanan projelerle, erken uyarı sistemlerinden su verimliliğine, yapay zeka destekli ziraat müfredatından Amik Ovası'nın belgeselleştirilmesine kadar birçok alanda çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Projelerle iklim değişikliğinin bölgesel etkilerine çözüm üretilmesi, üniversite-toplum-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve Hatay'ın sürdürülebilir kalkınma sürecine bilimsel katkı sunulması hedefleniyor.

Yapay zeka destekli eğitim modelleri

Projelerden biri olan "Hatay Tarım 2035: Ziraat Fakültesinin Yeniden Tasarımı" çalışması, üniversitenin ziraat fakültesi müfredatının günümüz koşullarına uyarlanmasını kapsıyor.

Geleneksel müfredatların sadeleştirilerek güncellendiği projede, dijital tarım, sürdürülebilir ekonomi ve yapay zeka destekli eğitim modelleri ön plana çıkıyor. Ortaya çıkan yeni modelin, Türkiye genelindeki diğer ziraat fakülteleri için de örnek teşkil etmesi öngörülüyor.

"Hatay İli Çevre Sorunları ve Sürdürülebilir Çözüm Önerileri Çalıştayı" projesi kapsamında panelistlerin atık yönetimi, sıfır atık, geri dönüşüm, su ve enerji verimliliği konularında sunduğu çıktılarla oluşturulan ortak çözümler de COP31'de paylaşılacak.

COP31 kapsamında desteklenen bir diğer proje olan "Kapsayıcı Erken Uyarı Sistemi" ile iklim krizinin tetiklediği aşırı sıcaklar ve ani yağışlar gibi hava olaylarının yol açabileceği can ve mal kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

Geliştirilecek dijital sistemle özellikle çadır ve konteyner kentlerde yaşayan veya hareket halindeki vatandaşların iklimsel risklere karşı zamanında uyarılması hedefleniyor.

"Metalde Yeşil Dönüşüm" projesinde saha çalışması yapılıyor

"Amik Ovası'nın Hafızası" projesiyle de Amik Gölü'nden Amik Ovası'na uzanan süreçteki değişimlerin öğrencilerin gözüyle çiftçilerle yapılan mülakatlar üzerinden öyküleştirilmesi ve ardından belgesel haline getirilmesi planlanıyor.

"Metalde Yeşil Dönüşüm" projesiyle sanayi kaynaklı karbon ve enerji yükünü azaltmayı hedefleyen saha çalışması ise Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında yürütülüyor.

Yılda yaklaşık 30 bin ton üretim yapan firmanın elektrik, doğal gaz, atık ısı ve su dönüşümlerinin gerçek verilerle haritalandırıldığı projeyle yılda yaklaşık 2,5 milyon liralık tasarruf sağlanması ve 180 bin ton karbon emisyonu azaltımı öngörülüyor.

Projeyle sürdürülebilir kalkınma için yeşil dönüşümün desteklenmesi ve akademik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

"Orman Yangınına Toplum Direnci" projesiyle orman yangını riski yüksek köylerde toplumun uyum kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Projeyle öğrenciler, kamu kurumları, yerel halk ve yönetimlerin katılımıyla yangın önleme, hazırlık ve güvenli tahliye eğitimleri ile katılımcı risk değerlendirmesi de yapılacak.

Çalışmayla diğer köylerde de uygulanabilecek "Toplum Temelli Yerel İklim Uyumu ve Afet Risk Azaltma Modeli" ortaya konulması amaçlanıyor.

"Mavi Kampüs" projesiyle üniversite kampüsü sınırlarına düşen yıllık yağış miktarının tamamı hesaplanacak.

Proje kapsamında suyun ne kadarının kayba uğradığı, bu kaybın ne kadarının geri kazanılabileceği ve elde edilen suyun yeşil alanların sulanmasında en ekonomik düzeyde nasıl kullanılacağına dair fizibilite raporu hazırlanacak.

Son proje olan "Kampüste İklim İzcileri (Yaşayan Laboratuvar)" kapsamında da üniversite, küresel iklim krizine yerinde yanıt verebilmek adına Tayfur Sökmen Kampüsü'nü yaşayan bir laboratuvar olarak kurguladı.

Oluşturulan kampüs iklim izcileri ağıyla öğrencilerin çevre okuryazarlığı ölçülürken, dijital iklim haritası çıkarılıyor ve iklime dirençli pilot uygulamalar hayata geçiriliyor.

Projeler yarın Antalya'da sunulacak

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, AA muhabirine, COP31'in Türkiye'de gerçekleşmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Sürdürülebilir bir çevre yaratmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmenin temel amaç olduğunu vurgulayan Eren, COP31'in gençlerde iklim bilinci ve çevre duyarlılığı oluşmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

İklim krizinin ortaya çıkardığı zararların özellikle tarım bölgelerinde daha çok hissedildiğine dikkati çeken Eren, ani yağışların sele dönüşerek tarım alanlarını hızla sular altında bıraktığını ve bu durumun güvenilir gıdayı da tehdit ettiğini dile getirdi.

Eren, üniversite olarak akademisyen ve öğrencilerin işbirliğiyle hazırlanan 8 projenin COP31'de 16 Kasım'da sunulacağını ve tartışılacağını ifade etti.

Projelerin en önemli yanlarından birinin üniversiteyi yerel yönetimler ve özel sektörle bir araya getirmesi olduğuna dikkati çeken Eren, sürdürülebilir tarım, eğitimdeki değişimler ve ekolojiye katkı sağlayacak çözümlerin bu işbirliği sayesinde masaya yatırıldığını belirtti.

Üniversitelerinde yeşil kampüs çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Prof. Dr. Eren, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin iklim konusunda bilinçlenmesi ve iklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı sorunlara çözüm arayışı noktasında önemli çalışmalar yapacaklarına inanıyorum. Gençlerin dinamizmi ile sahadaki, özellikle tarım bölgesindeki geleneksel anlayışın buluşmasını ve bu değişime adapte olacak çözümler üretmelerini son derece değerli buluyorum."

Kaynak: AA
Mustafa Kemal ÜniversitesiSürdürülebilirlikİklim DeğişikliğiYapay ZekaAmik OvasıAntalyaEkonomiEğitimGüncelHatayCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı
Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi Görevliye söyledikleri şaşırttı Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
“Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut’tan Bilginer’e ağır sözler “Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut'tan Bilginer'e ağır sözler
Latin Grammy’ye öyle bir kıyafetle geldi ki Görenler gerçek sandı Latin Grammy'ye öyle bir kıyafetle geldi ki! Görenler gerçek sandı
Arnavutköy’ün Suat Usta’sı 7 yıllık yalnızlığa son verdi: Yeğeni vesile oldu Arnavutköy'ün Suat Usta'sı 7 yıllık yalnızlığa son verdi: Yeğeni vesile oldu
Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun’un sözlerine yanıt verdi Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun'un sözlerine yanıt verdi
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı 1 kadın ağır yaralandı Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
10:49
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
10:22
MediaMarkt’ın çatı şirketi Çinli JD.com’a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
MediaMarkt'ın çatı şirketi Çinli JD.com'a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
10:15
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
10:09
İstanbul’da endişelendiren görüntü Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
09:43
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı 1 kadın ağır yaralandı
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı
09:32
Rusya’daki gizli toplantı ifşa oldu Putin’den Zelenski için ölüm emri
Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri
09:17
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı İstanbul için de tarih verildi
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için de tarih verildi
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
08:40
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 12:01:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 8 iklim projesini 16 Kasım'da COP31'de sunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android