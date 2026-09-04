Hatay Samandağ'da 14 kilometrelik sahilde deniz kaplumbağası yavruları denizle buluşuyor - Son Dakika
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Hatay Samandağ'da 14 kilometrelik sahilde deniz kaplumbağası yavruları denizle buluşuyor

Hatay Samandağ\'da 14 kilometrelik sahilde deniz kaplumbağası yavruları denizle buluşuyor
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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki 14 kilometrelik sahilde, nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının yavru çıkışları yoğun şekilde sürüyor. Bölgede her yıl yaklaşık 2 bin yuva oluşurken, ekipler yavruların güvenliğini sağlamak için ışık kontrolleri ve denetimler yapıyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesindeki 14 kilometrelik sahilde, nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan deniz kaplumbağalarının yavru çıkışları yoğun olarak devam ediyor.

Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nuri Akın, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, 14 kilometrelik Samandağ kumsalında deniz kaplumbağalarının korunması için çalışmalarını sürdürüyor. Haziran ayında başlayan yuvalama ve yavru çıkış dönemi eylülde sona eriyor. Ekipler, yavruların özellikle gece saatlerinde yapay ışıklara yönelerek yollarını kaybetmemesi için sahadaki ışıklandırmaları kontrol ediyor, turizm işletmeleri ve vatandaşları bilgilendiriyor. Aynı zamanda yuvaların zarar görmemesi için düzenli denetimler gerçekleştiriliyor.

Her yıl uzmanlar ve gönüllü öğrencilerle sahada izleme çalışmaları yapıldığını belirten yetkililer, yuva ve yumurta sayılarını kayıt altına alıp yavruların çıkış ve denize ulaşma oranlarını takip edildiğini söyledi.

Samandağ sahilindeki yuvaların yüzde 90'ından fazlasını yeşil deniz kaplumbağaları oluşturuyor. Bölgede her yıl yaklaşık 2 bin yuva oluştuğu ve yaklaşık 130 bin yavru çıkışı gerçekleştirildiği de bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hatay Samandağ'da 14 kilometrelik sahilde deniz kaplumbağası yavruları denizle buluşuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Samandağ'da 14 kilometrelik sahilde deniz kaplumbağası yavruları denizle buluşuyor - Son Dakika
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