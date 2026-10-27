Hatay Samandağ'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Hatay Samandağ'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi de yaralanarak aynı hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
M.Y. hakimiyetinde 06 ENT 519 plakalı tır, Samandağ çevre yolunun Sutaşı mevkisinde Emir Sinan Hüzmeli (16) idaresindeki 31 AZB 680 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada savrulan motosikletin sürücüsü ile beraberindeki A.H. ve H.H. yaralandı.
Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüzmeli, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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