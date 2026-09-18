Hatay Samandağ'daki Titus Tüneli'ni son 1 yılda 50 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay Samandağ'daki Titus Tüneli'ni son 1 yılda 50 bin kişi ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Samandağ\'daki Titus Tüneli\'ni son 1 yılda 50 bin kişi ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik Örenyeri'nde bulunan 2 bin yıllık Titus Tüneli ve Beşikli Mağara, son 1 yılda 50 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Roma Dönemi'nde bin esir ve yüzlerce kölenin dağın içini oyarak yaptığı tünel, hikayesi ve atmosferiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Roma Dönemi'nde bin esir ve yüzlerce kölenin çalıştırılıp dağın içi oyularak yapılan Titus Tüneli'ni son 1 yılda yerli ve yabancı 50 bin kişi ziyaret etti.

İlçede 2 bin yıl önce Roma Dönemi'nde bin esir ve yüzlerce köle tarafından sel ve taşkınlardan korunmak amacıyla dağın içi oyularak yapılan Titus Tüneli ve hemen yanı başındaki kaya mezarları ile ünlü Beşikli Mağara, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Tarihi eserlerin bulunduğu Çevlik Örenyeri'ni 1 yılda 50 bin kişi ziyaret etti. Tümüyle dağ içine oyulan 1380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki tünel, güzelliğinin yanı sıra hikayesiyle de turistlerin ilgisini çekiyor. Tünelin deniz tarafındaki girişine göre sağ tarafta 100 metre kadar uzaklıktaki Beşikli Mağara da bölgenin tarihi değerleri arasında yer alıyor. Kaya mezarlarının en geniş ve en ünlülerinden olan Beşikli Mağara'da, bölümler halinde 12 mezar bulunuyor. Taş mezar, taş sütun ve kemerlerin birbirine bağladığı bölümler halinde olup, yukarıdan aşağıya yine taş merdivenle iniliyor.

'HERKESİN GELMESİNİ ÖNERİRİM'

Trabzon'dan ilçeye gelerek tarihi bölgeyi gezen Ahmet Nalbant, "Burası güzel, gezmeye ve görmeye değer bir yer. Elle kazılmış, sel baskınlarına karşı devasa bir tünel yapmışlar. Muhteşem bir yer. Görmeye değer. Kesinlikle herkesin gelmesini öneririm. Gelsinler, görsünler, baksınlar da o harikaları incelesinler" dedi.

'ATMOSFERİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

Eskişehir'den gelen Canan Urfalı ise "Çok merak ederek geldim. Aslında daha önce duymuştum. Eskişehir'de yaşayan Hataylı arkadaşlarım var. Onlar özellikle uğramamı istediler. Gerçekten uğramaya değer yerlermiş. Burası da çok otantik bir yer. Havası, atmosferi beni çok etkiledi. Çok etkilendim. İnşallah gelenler de etkilenir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
ÖrenyeriSamandağGüncelHatayRomaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı Vicdansız baba “Kızını dövmeyen dizini döver“ dedi Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı! Vicdansız baba "Kızını dövmeyen dizini döver" dedi
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim’i satın almak için görüşmelere başladı Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı
Çayırbaşı’nda havaya 5 el ateş açıldı Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi Çayırbaşı'nda havaya 5 el ateş açıldı! Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi
Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
İş insanına ’dana deviren’ tuzağı Başrolde eski eşi ve çocukları var İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var
Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti
Kadir İnanır’ın vasiyet davası ertelendi Yeğeni Levent İnanır’dan dikkat çeken sözler Kadir İnanır'ın vasiyet davası ertelendi! Yeğeni Levent İnanır'dan dikkat çeken sözler
Ağlayan kadını fark eden Samsun polisi izi Şanlıurfa’daki bağ evine kadar sürdü: 2 milyon liralık dolandırıcılık yapanlar yakalandı Ağlayan kadını fark eden Samsun polisi izi Şanlıurfa’daki bağ evine kadar sürdü: 2 milyon liralık dolandırıcılık yapanlar yakalandı
Manchester United’ı karıştıran 15 yaşındaki çocuk Real Madrid’e gitmek istiyor Manchester United'ı karıştıran 15 yaşındaki çocuk! Real Madrid'e gitmek istiyor
11:10
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, Fransa Ligi’nin en iyisi seçildi
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, Fransa Ligi'nin en iyisi seçildi
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 174 kişi gözaltında, 1.5 milyar TL’lik mal varlığına el kondu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 174 kişi gözaltında, 1.5 milyar TL'lik mal varlığına el kondu
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:48
Aziz Yıldırım sahaya indi Samandıra’da hareketli saatler
Aziz Yıldırım sahaya indi! Samandıra'da hareketli saatler
10:29
Atılan manşetler olay Bütün Fransa Beşiktaş’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor
10:07
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok
10:02
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı O anlar kamerada
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada
09:57
Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı
09:09
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
08:01
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 18 gözaltı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 18 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 11:17:45. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay Samandağ'daki Titus Tüneli'ni son 1 yılda 50 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement