Hatay Valisi Masatlı, restorasyonda sona gelinen tarihi valilik binasını inceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve restorasyonunda sona gelinen tarihi valilik binasında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Masatlı, merkez Antakya ilçesindeki tarihi valilik binasında sürdürülen restorasyon çalışmalarıyla ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, depremlerde hasar alan tarihi mirasın yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti.