Hatay Valisi Mustafa Masatlı, öksüz ve yetim çocuklar için piknik etkinliğine katıldı

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, öksüz ve yetim çocuklar için düzenlenen piknik etkinliğine katıldı.

Hatay Valiliğince "Yüreğimizdeki Işık" projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla Serinyol Mahallesi'ndeki mesire alanında düzenlenen piknikte öksüz ve yetim çocuklarla buluştu.

Etkinlikte çocuklar, şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı, boyama etkinliği yaptı.

Vali Masatlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 120 öksüz ve yetim çocuğa karne hediyesi olarak piknik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe, Vali Masatlı'nın eşi Esra Masatlı ile vali yardımcıları, kurum müdürleri ve eşleri de katıldı.