Hatay'da kuyumcu soymaya çalışan kadın gözaltına alındı, diğer şüpheli ölmüş - Son Dakika
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Hatay'da kuyumcu soymaya çalışan kadın gözaltına alındı, diğer şüpheli ölmüş

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Hatay\'da kuyumcu soymaya çalışan kadın gözaltına alındı, diğer şüpheli ölmüş
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Hatay'ın Antakya ilçesinde kuyumcu soymaya çalışan 2 şüpheliden kadın gözaltına alındı. Polisin 6 Ekim'deki operasyonunda gözaltına alınan kadın hakkında adli işlem başlatılırken, diğer şüphelinin operasyondan 12 saat önce kalp krizi geçirip öldüğü belirlendi.

Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ndeki 100'üncü Yıl Çarşısı'nda 1 Ekim'de meydana gelen olayda yüzlerini maskeyle gizleyen 2 kişi, terzi dükkanının kapısını zorlayarak içeri girdi. Bitişikteki kuyumcu dükkanını soymak isteyen şüpheliler, duvarı deldi. Kuyumcu dükkanına giren şüpheliler, kasayı spiralle kesip açmaya çalıştı. Ancak şüpheliler kasayı açamadı. Şüphelilerin kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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ŞÜPHELİLER AYNI ÇARŞIDAN ÇIKTI

Terzi ve kuyumcunun şikayeti üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki 45 ayrı güvenlik kamerasına ait toplam 120 saatlik görüntüleri inceledi. Ekipler, şüphelilerin aynı çarşıda farklı bir sektörde iş yeri bulunan A.A. ve çalışanı E.Y. olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerine 6 Ekim'de baskın yapan ekipler, E.Y.'yi gözaltına aldı. Diğer şüpheli A.A.'nın ise operasyondan 12 saat önce kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği tespit edildi.

E.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'da kuyumcu soymaya çalışan kadın gözaltına alındı, diğer şüpheli ölmüş
Hatay'da kuyumcu soymaya çalışan kadın gözaltına alındı, diğer şüpheli ölmüş
Hatay'da kuyumcu soymaya çalışan kadın gözaltına alındı, diğer şüpheli ölmüş
Kaynak: DHA
Kalp Krizi3. SayfaAntakya6 EkimGüncelHataySon Dakika

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