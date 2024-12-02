Hatayspor - Beşiktaş: İlk Yarı 1-1 - Son Dakika
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Hatayspor - Beşiktaş: İlk Yarı 1-1

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ve Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

02.12.2024 21:16
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Stat: Mersin

Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Cemali Sertel, Calvo, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Görkem Sağlam, Diack, Joelson Fernandes, Rivas, Rui Pedro, Aboubakar

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson, Salih, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Goller: Dk. 29 Görkem Sağlam (Hatayspor), Dk. 41 Immobile (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 43 Erce Kardeşler, Dk. 44 Rui Pedro (Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

14. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Gedson'un ara pasına hareketlenen Rafa Silva'nın, Kilama'yı geçip yaptığı plase vuruşta top kale direğinin yanından auta çıktı.

18. dakikada Masuaku'nun köşe vuruşunda iyi yükselen Salih Uçan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

25. dakikada İstanbul ekibi Immobile ile gol fırsatını değerlendiremedi. Rashica'nın sağdan ortasında kale sahasında yükselen Immobile'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden oyun alanını terk etti.

26. dakikada Aboubakar'ın ceza yayının solundan çektiği şutta kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

29. dakikada Hatayspor öne geçti. Ev sahibinin sol kanattan gelişen atağında Cemali'nin ortaladığı topu Beşiktaş defansı uzaklaştıramadı. Görkem Sağlam, boşta kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

41. dakikada siyah beyazlı takım beraberliği yakaladı. Masuaku'nun köşe atışında Immobile, topu kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1

45. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Masuaku'nun serbest vuruştan gönderdiği topa Immobile'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatayspor - Beşiktaş: İlk Yarı 1-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatayspor - Beşiktaş: İlk Yarı 1-1 - Son Dakika
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