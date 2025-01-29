Hatimoğulları'ndan Kadın Devrimi Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatimoğulları'ndan Kadın Devrimi Paneli

Hatimoğulları\'ndan Kadın Devrimi Paneli

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Rojava'da kadınların yaşam inşasını ele alan bir panelde konuştu.

29.01.2025 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partinin Kadın Meclisince İstanbul'da düzenlenen panele katıldı.

Hatimoğulları, Okmeydanı'ndaki bir düğün salonunda düzenlenen "Savaşın Kıskacında Kadın Devrimi: Rojava'da Kadınların Yeni Yaşam İnşası" panelinin açılış konuşmasını yaptı.

Panelde, Rojava'da kadınların yeni yaşam inşası alanında özel olarak araştırma yapanların çalışmalarını paylaşacaklarını söyleyen Hatimoğulları, "Bizler hem hafızamızı, bilgimizi tazeleyeceğiz hem de yepyeni, karşılaştırmalı bilgilere sahip olacağız. Orta Doğu coğrafyasının bu karmakarışık ortamı içinde kadınların kendilerine nasıl bir yol haritası çizmeleri gerektiğine dair yaşanmış deneyimlerden yola çıkacağız. Bunları nasıl geliştirip büyüteceğimizi de hep beraber konuşacağız." dedi.

Hatimoğulları, dünya ölçeğinde küresel sistemin yeniden yapılandığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu yeniden yapılanma çerçevesi içinde özellikle Orta Doğu çok önemli bir yer tutuyor. Orta Doğu zaten 2010'dan bu yana çalkantılar içinden geçiyor. Son bir senede yaşanan sürece baktığımızda; Suriye, Lübnan, Filistin, Irak ve İran'da yaşananlarda küresel ölçekte sistemin değişiminin bölgesel yansımalarını çok rahat ve net bir biçimde görüyoruz."

Kaynak: AA

Orta Doğu, DEM Parti, istanbul, Politika, Güncel, Rojava, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatimoğulları'ndan Kadın Devrimi Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 04:21:44. #1.13#
SON DAKİKA: Hatimoğulları'ndan Kadın Devrimi Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.