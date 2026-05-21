Hatimoğulları'ndan Sel Felaketine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatimoğulları'ndan Sel Felaketine Tepki

21.05.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tülay Hatimoğulları, Hatay'daki sel felaketini eleştirerek, önlem alınmasını istedi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hatay, Adana ve Mersin'de etkili olan sağanak ve sele ilişkin yaptığı açıklamada, "Depremin yaralarını hala sarmaya çalışan Hatay'ın her aşırı yağışın ardından yeniden bir felaketle baş başa kalması kabul edilemez. Sorumluların sessizliği de önlemsizlik de halkın kaderi olamaz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay, Adana ve Mersin'de yaşanan sel felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hatimoğulları, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hatay, Adana ve Mersin'de sağanak nedeniyle yaşanan selden olumsuz etkilenen tüm halkımıza çok geçmiş olsun."

Hatay'da etkili olan sağanak ve sel nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşımıza rahmet, ailesine başsağlığı; yaralananlara acil şifalar diliyorum. Depremin yaralarını hala sarmaya çalışan Hatay'ın her aşırı yağışın ardından yeniden bir felaketle baş başa kalması kabul edilemez. Sorumluların sessizliği de önlemsizlik de halkın kaderi olamaz.

Yetkilileri acilen sel, heyelan ve su baskını riski taşıyan bölgelerde önlem almaya, yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye, tarım ve hayvancılık yapan yurttaşlarımızın selden dolayı oluşan zararlarını hızla karşılamaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatimoğulları'ndan Sel Felaketine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Survivor’da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza’nın sevgilisi bakın kim çıktı Survivor'da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı
İtalya’dan Okan Buruk’a dev talip İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip
Bunu da gördük Hindistan’da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor

12:22
Kanseri yenen minik Zeyd’in en büyük hayali gerçek oldu
Kanseri yenen minik Zeyd'in en büyük hayali gerçek oldu
11:29
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il
Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il
11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 13:02:00. #7.13#
SON DAKİKA: Hatimoğulları'ndan Sel Felaketine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.