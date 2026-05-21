Hatimoğulları'ndan Sel Felaketine Tepki

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hatay, Adana ve Mersin'de etkili olan sağanak ve sele ilişkin yaptığı açıklamada, "Depremin yaralarını hala sarmaya çalışan Hatay'ın her aşırı yağışın ardından yeniden bir felaketle baş başa kalması kabul edilemez. Sorumluların sessizliği de önlemsizlik de halkın kaderi olamaz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay, Adana ve Mersin'de yaşanan sel felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hatimoğulları, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hatay, Adana ve Mersin'de sağanak nedeniyle yaşanan selden olumsuz etkilenen tüm halkımıza çok geçmiş olsun."

Hatay'da etkili olan sağanak ve sel nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşımıza rahmet, ailesine başsağlığı; yaralananlara acil şifalar diliyorum. Depremin yaralarını hala sarmaya çalışan Hatay'ın her aşırı yağışın ardından yeniden bir felaketle baş başa kalması kabul edilemez. Sorumluların sessizliği de önlemsizlik de halkın kaderi olamaz.

Yetkilileri acilen sel, heyelan ve su baskını riski taşıyan bölgelerde önlem almaya, yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye, tarım ve hayvancılık yapan yurttaşlarımızın selden dolayı oluşan zararlarını hızla karşılamaya çağırıyoruz."