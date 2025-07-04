Hatipler\'den AA\'ya Ziyaret

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Hatipler, ziyarette Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Salih Baran'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Anadolu Ajansının başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Hatipler, kurum çalışanlarına başarılar diledi.
Baran'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hatipler'e teşekkür etti.
Ziyarette, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile Trakya Üniversitesi Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanı Enver Şengül de yer aldı.
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