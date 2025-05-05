Hatipoğlu'ndan Eskişehirspor'a Tebrik - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatipoğlu'ndan Eskişehirspor'a Tebrik

Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'un BAL'da şampiyon olmasını kutladı ve taraftarlara teşekkür etti.

05.05.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olan Eskişehirspor'u tebrik etti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi de olan Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehirspor'un şampiyonluğunda emeği geçen futbolculardan teknik heyete, kulüp yönetiminden tüm çalışanlarına, Vali Hüseyin Aksoy'a, tüm milletvekillerine, belediye başkanları ile Gençlik ve Spor İl Müdürüne teşekkür etti.

En büyük teşekkürü taraftara eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"BAL'da 2 defa katılım rekoru kıran, kar demeden kış demeden takımının arkasında duran Eskişehirspor taraftarı olmaktan gerçekten büyük gurur duyuyor, her bir kardeşimi kutluyorum. Şimdi önümüzde Süper Lig'e kadar uzun ve dikenli bir yol var. Çok zor ve meşakkatli olacak ancak şehir olarak güç birliğine devam edip, taraftar desteğini kaybetmeksek sonuç alabileceğimiz bir yoldayız. Ben canı gönülden inanıyorum ki bu şehir ve kulüp kültürümüz bunu başaracak güçtedir. Sonuçta tüm Türkiye çok iyi bilir ki yeni gelmedik geri geldik."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehirspor, Milletvekili, Politika, AK Parti, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatipoğlu'ndan Eskişehirspor'a Tebrik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
Kadıköy’de kazanan Kara Kartal Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
Fenerbahçe, bu sezon İstanbul’da derbi kazanamadı Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in kendisine verdiği sırrı açıkladı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı
Maça çıkmadan şampiyon oldular Bundesliga’nın en büyüğü Bayern Münih Maça çıkmadan şampiyon oldular! Bundesliga'nın en büyüğü Bayern Münih
Batman Çayı’nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı Batman Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş’ı alkışladı Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş'ı alkışladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 18:43:39. #7.13#
SON DAKİKA: Hatipoğlu'ndan Eskişehirspor'a Tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.