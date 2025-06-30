Hatipoğlu'ndan Yüksek Katı Atık Faturalarına Eleştiri - Son Dakika
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Hatipoğlu'ndan Yüksek Katı Atık Faturalarına Eleştiri

30.06.2025 14:55
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Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'deki yüksek katı atık faturalarını eleştirerek şeffaflık talep etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Nebi Hatipoğlu, belediyeler tarafından işletmelere gönderilen yüksek tutarlı katı atık tahakkuk fişlerine ilişkin eleştiride bulundu.

Hatipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, işletmelere gönderilen katı atık tahakkuk fişlerinin yalnızca yüksek tutarlarıyla değil keyfiliğiyle de tarihe geçtiğini belirtti.

"Çevre illere çöp toplama jesti yapan belediyelerimiz gün sonunda yine vatandaştan para istiyor." ifadelerini kullanan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Eskişehir Milletvekili olarak bu keyfiliği milletimizin önünde bir kez daha kayda geçiriyor ve soruyorum; 'Bu bedelin karşılığında hangi hizmeti verdiniz?' Kanun açıkça diyor ki bu bir hizmet bedelidir. Hizmeti Büyükşehir Belediyesi 'veriyorum' diyorsa kendi yaptığı işin maliyetini mi bilmiyor? Eskilerin tabiriyle bir bakkal defteriniz bile yok mu?"

Belediyelerin tarife hazırlama yetkisini devrettiğini belirten Hatipoğlu, "İşinize gelince her kalemin tahsilatını kendiniz yapıyorsunuz. Asfalt parasını bizzat topluyorsunuz. Sıra katı atık bedeline gelince neden 'tarife hazırlamayı, tahsilat yapmayı devrediyorum' dediniz? Toplayan maliyet çıkartıyor da katı atık tesisi olan maliyet çıkartamıyor mu?" ifadesini kullandı.

Belediyelerin maaş ödeyemediğini iddia ederek, yapılan işlemin belediyelere kaynak yaratma çabası olup olmadığı sorusunu yönelten Hatipoğlu, "Temizlik bedeliniz, araç gideriniz nedir? Amortisman, personel, bertaraf maliyeti nedir? Yönetmelik diyor ki maliyetler fiili ve belgeli olmak zorundadır. Bunları tek tek kamu oyuna duyurmak ve tartıştırmak zorundasınız. Kanun da 'kapalı kapılar ardında yapın' demiyor. 'Duyurun, görüş alın, tartışın' diyor." ifadelerine yer verdi.

Hatipoğlu, belediyelere, "Şirketlerinizdeki şişirilmiş personel maaşı bu bedelin neresindedir?" sorusu Bu personel maliyetinin ne kadarı katı atık bedeline yansıtıldı? Vatandaşa hizmet veriyorum kisvesi ile yansıttığınız maliyette şirketlerinizdeki israfın, liyakatsiz istihdamın payı nedir?" sorularını sordu.

Düzce, İzmir, İstanbul gibi belediyelerde işletme başına aylık 500-1500 lira arasında tarife belirlendiğini, Eskişehir'de ise 10 katına varan katsayılarla faturalar düzenlendiğini aktaran Hatipoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Yönetmelik makul katsayı zorunluluğu getiriyor. Bu farkın gerekçesi nedir? Hadi hizmet bedeli değil tarifeyi kendi kafanıza göre yaptınız. Hesaplarken de mi acımadınız? Sözleşme nerede? Yönetmeliğin 12'nci maddesinde 'Her aboneyle hizmet sözleşmesi yapılır' deniyor. Bırakın sözleşmeyi Eskişehirliye tenezzül edip de sordunuz mu?"

Bu bedellerin şeffaflığının ve adaletinin olmadığını öne süren Hatipoğlu, "Ben Nebi Hatipoğlu olarak diyorum ki belirlenen fiyatlar aynı konuda katı atık tarifesi belirleyen diğer il ve ilçelerin belirlediği fiyatların çok üstündedir. Ne, nereden geldiği, ne nereye gideceği bellidir. Bu soruları size milletim adına soruyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatipoğlu'ndan Yüksek Katı Atık Faturalarına Eleştiri - Son Dakika

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