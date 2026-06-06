Hava Araçları Öğrencilere Tanıtıldı - Son Dakika
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Hava Araçları Öğrencilere Tanıtıldı

Hava Araçları Öğrencilere Tanıtıldı
06.06.2026 15:15
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Türk Hava Kuvvetleri, 115. yıl etkinliklerinde hava araçlarını ve teknolojileri tanıttı.

HAVA ARAÇLARI ÖĞRENCİLERE VE AİLELERİNE TANITILDI

Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen 'Gençlik ve Havacılık Festivali'nde alana kurulan platformlarda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan hava araçları, savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketlerin geliştirdikleri ürün, teknoloji ve platformlar öğrencilere ve ailelerine tanıtıldı. Festivalde simülatör uçuş deneyimleri, mini konserler ve çeşitli etkinlikler de halkın ilgisini çekti.

Festivale katılan Yiğithan Atlı (8), "Helikopterler, Türk Yıldızları'nı ve dev uçaklar gördüm. Gösterileri beğendim. SOLOTÜRK'ü izlemeye geldim. En çok helikopterler ilgimi çekti" dedi.

Alparslan Karadumanlı (7) da "Gösterilerde uçaklar çok yakından geçtiler, çok beğendim. Büyüyünce pilot olmak istiyorum. Türkiye'nin ilk uçak motorunu gördüm, inceledim. Uçaklara da bineceğim" diye konuştu.

'ÇOK DUYGULANDIK'

Kızını festivale getiren Serkan Erbay (49) ise "Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci yıl dönümü etkinlikleri münasebetiyle yapılan programa kızımla katılmak istedik. Kızım da ordu mensubu olmak için çalışıyor, inşallah olacak. Çok duygulandık, her Türk vatandaşının görmesini tavsiye ederim, buradaki duygu bambaşkaydı. Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki uçuşlarını izledik, inanılmazdı" ifadelerini kullandı.

Askeri personel yakını Asuman Çevirgen (56) de "Fuarı çok beğendik, uçak gösterilerini hiç kaçırmam, özellikle bunun için geldim. Sıcak olmasına rağmen sonuna kadar kalacağız. Hepsi güzel performans sergilediler. Çocuklar çok hevesli, merak ediyorlar ve uçakların içini de görüyorlar. Çocukların sevincini hissediyorum, bu etkinlikler çocuklar açısından yönlendirici oluyor" dedi.

Seza Nur ALPDÜNDAR/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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