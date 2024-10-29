Hava Kuvvetleri Bandosu\'Dan 29 Ekim Konseri

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Dünyanın en tuhaf gemisi, okyanus laboratuvarına dönüşmek için kendini batırdı

(ANKARA) - Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'da bir alışveriş merkezinde konser verdi.

Başkent'te bir alışveriş merkezinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu tarafından solist eşliğinde Cumhuriyet Bayramı ile ilgili eserler ile marşların seslendirildiği etkinliğe yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik eden yurttaşlar, fotağraf ve video çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.