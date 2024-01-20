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Havacılık ve Uzay Proje Şenliği düzenlendi

Adıyaman Gençlik Merkezi'nin, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim gören öğrencilerin tasarladığı teknolojik ürünlerin prototipleri, Havacılık ve Uzay Şenliği'nde sergilendi. Gençlik Merkezi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın işbirliğinde Adıyaman'da ki depremzede 50 öğrenci eğitim aldı. Gençlerin yaptıkları prototipleri çok beğenen Vali Osman Varol, gençlerin geleceğe hazırlandığını belirtti.

Havacılık ve Uzay Proje Şenliği düzenlendi
20.01.2024 - 19:58,
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Havacılık ve Uzay Proje Şenliği düzenlendi

Gençler tarafından tasarlanan teknolojik ürünlerin prototipleri sergilendi

ADIYAMAN - Adıyaman Gençlik Merkezi'nin, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim gören öğrencilerin tasarladığı teknolojik ürünlerin prototipleri, Havacılık ve Uzay Şenliği'nde sergilendi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın işbirliğinde Adıyaman'da ki depremzede 50 öğrenci eğitim aldı. Depremzede öğrencilerin teknoloji ürünlerinin geliştirilme süreçlerine katılmalarını sağlamak, ülke içinde yapılacak araştırma-geliştirme ve girişim faaliyetlerinde yer alması için açılan eğitimlerde tasarlanan ürünler görücüye çıktı. Özellikle savunma sanayinde kullanılabilecek hava araçları şenlikte ön plana çıktı.

Gençlik Merkezi salonunda gerçekleştirilen Havacılık ve Uzay Şenliği'ne Vali Osman Varol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse katıldı.

Vali Osman Varol, gençlerin yaptığı ürünler hakkında tek tek bilgi aldı. Prototipler ile çeşitli gösteriler yapıldı.

Gençlerin yaptıkları prototipleri çok beğenen Vali Osman Varol, "Gerçekten çocuklarımız kendilerini geleceğe çok iyi hazırlıyor. Özellikle teknolojik gelişimin hayatın her alanında etkili olduğu bu dönemde çocuklarımızın çok orijinal projelerini, fikirlerini, prototiplerini görme imkanı bulduk. Gençlik merkezlerimizde çok büyük imkanlar var. Evlatlarımız bunlardan çok iyi şekilde istifade ediyor. Deneyap atölyeleri de çocuklarımızın özellikle teknolojik alanda hayal ettiklerini önce projelere dönüştürmeyi, sonrada prototiplere ve gerçek nihai ürünlere dönüştürmelerini mümkün kılıyor" dedi.

Yaptıkları ürünlerin tanıtımı yapan gençlerde, ürünlerinin teknolojinin gelişiminde etkili olacağından iddialı olduklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA
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