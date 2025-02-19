Havai Fişek Kazası: 30 Yaralı

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YENİ DELHİ, 19 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde bir futbol sahasında patlatılan havai fişeklerin seyircilerin üstüne düşmesi sonucu 30'dan fazla kişi yaralandı.

Kerala'nın başkenti Thiruvananthapuram'ın yaklaşık 388 kilometre kuzeyindeki Malappuram bölgesinde salı günü bir futbol sahasında düzenlenen yerel turnuva maçı öncesinde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Görgü tanıkları, sahanın ortasından ateşlenen havai fişeklerin hınca hınç dolu tribünün ön sıralarında oturan seyircilerin üzerine fırladığını söyledi.

Bir polis memuru, "Kalabalığın üzerine düşen havai fişekler bazı seyircilerde yanıklara neden oldu. Bazı kişilerse havai fişeklerden kaçmak isterken düşerek yaralandı. Yaralılar derhal hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

Olayda şu ana kadar hayatını kaybeden olmadığı bildirildi.

Havai fişek gösterisi için polisten izin alınmadığı ve polisin kazayla ilgili soruşturma başlatacağı bildirildi.