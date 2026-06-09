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Havayolu Maliyetleri Yükseliyor

Havayolu Maliyetleri Yükseliyor
09.06.2026 11:51
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ABD'li havayolu şirketlerinin yakıt maliyetleri nisan ayında 6,5 milyar dolara ulaştı.

NEW YORK, 9 Haziran (Xinhua) -- Ortadoğu'daki çatışmalar 100 günü geride bırakırken ABD'li havayolu şirketlerinin nisan ayındaki yakıt maliyetlerinin yaklaşık 6,5 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

ABD Ulaştırma İstatistikleri Bürosu'nun nisan ayına ilişkin verilerine göre bu, bir önceki aya göre yüzde 26, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 78'lik bir artış anlamına geliyor.

Nisan ayında uçak yakıtının galon başına maliyeti 4,11 dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, mart ayına göre 94 sent, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,81 dolar artışa işaret ediyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin pazar günü yayımladığı raporda, havayolu şirketlerinin bu yıl toplam 23 milyar dolar net kar elde etmesinin beklendiği, ancak bu tahminin önceki öngörülerin 18 milyar dolar altında kaldığı belirtildi.

ABD'de ve dünya genelinde 370'den fazla havayolu şirketini temsil eden birlik, 2025'te 9,10 dolar olan yolcu başına net karın da bu yıl 4,50 dolara gerileyeceğini öngörüyor.

Raporda, birliğin Genel Direktörü Willie Walsh'un, İran krizi ve yükselen yakıt maliyetlerinin "havayolu şirketlerinin görünümünü daha da kötüleştirdiği" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

ABD'nin ultra düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines, yüksek yakıt maliyetlerinden kaynaklanan baskılar nedeniyle son iki yılda iki kez iflas başvurusunda bulunmuş, mayıs ayı başında da faaliyetlerini durdurmuştu.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Finans, Enerji, Dünya, Son Dakika

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