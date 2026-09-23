HAVELSAN Başkanı Mantar, Esenyurt Üniversitesi\'nde savunma sanayisini anlattı

Esra GÜNTEPE – Harun ŞAHBAZOĞLU/ İSTANBUL – İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yılı açılış töreni, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende açılış dersini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü ve HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar verirken, dersin konusu ise 'Milli Teknoloji Hamlesi'nde Savunma Sanayisinin Rolü' oldu.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü ve HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt, Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

'İYİ Kİ BURADAYIZ'

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt, üniversitenin Esenyurt ilçesiyle bütünleşen yapısına dikkat çekerek, "Esenyurt'ta, biz Türkiye'de ilçe adıyla kurulup da ilçede faaliyet gösteren tek üniversiteyiz. İlçemiz de Esenyurt, Türkiye'nin en büyük ilçesi. Aşağı yukarı öğrencilerimizin yüzde 30'u, toplam öğrencilerimizin de yüzde 53'ü bölgemizden, Esenyurt ve Esenyurt çevresindeki öğrencilerimiz" dedi.

Eğitim anlayışlarında mesleki yeterliliğin yanı sıra öğrencilerin dürüst, vatanına, milletine ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesine önem verdiklerini belirten Özyurt, "Hedefimiz bu. Bunu da bizzat konuşmamda da belirttiğim gibi bizim bir öğrencimiz işe girdiği zaman 'Mesaim dolsun da gideyim' zihniyeti değil, 'İşimi en iyi yapayım. Yapmam gereken bir şey varsa da eğer üzerimde de değilse bile amirlerime sorarak bunu da yapmam daha uygun olur mu?' deyip de yapan öğrencilerimiz var. Bunlardan da gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'TEKNOFEST'TE BU SENE İDDİALIYIZ'

Üniversitenin farklı alanlardaki başarılarına da değinen Özyurt, "Gastronomi ve Aşçılık Bölümümüz hemen hemen her sene uluslararası yarışmalarda ya birinci ya ikinci oluyor. BESYO Bölümünde de çok değerli Avrupa ve dünya şampiyonu öğrencilerimiz var. Bunlardan da gurur duyuyoruz. TÜBİTAK'ta, TEKNOFEST'te birkaç projemiz var kabul edilen; hocalarımızdan, öğrencilerimizden. Onlardan da çok gurur duyuyoruz. TEKNOFEST'te bu sene iddialıyız. Epey bir takım kurduk. Öğrencilerimiz orada da çok azimle çalışıyorlar. Onlardan da çok büyük başarılar bekliyoruz" dedi.

'YENİ DÖNEM İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK'

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ise yeni akademik yıl için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "2026-2027 akademik yılı açılış töreni için bugün burada hem hocalarımızla hem öğrencilerimizle hem velilerimizle hem de ilçemizin ve ilimizin saygıdeğer mensuplarıyla bir araya geldik. Yeni bir döneme giriyoruz. Geçmiş dönemler oldukça güzel geçmişti, verimli geçmişti, başarılı geçmişti. Bu yılın daha da başarılı olabilmesi için, daha da güzel geçebilmesi için hocalarımızla birlikte yaz boyunca hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.

Açılış dersinin savunma sanayisi ve teknoloji alanında önemli bir perspektif sunacağını belirten Özdemir, "Türkiye'de biliyorsunuz savunma sanayisi çok gelişti, aynı zamanda birçok üniversitemizde de savunma sanayisi konusunda gerçekten teknokentler başta olmak üzere birçok laboratuvarda güzel çalışmalar yapılıyor. O konulara değinecek. Özellikle Mühendislik Fakültesi öğrencilerimiz başta olmak üzere birçok öğrencimizin bu anlamda dikkatlerini çekeceğini, gençler için güzel bir perspektif sunacağını düşünüyorum" dedi. Özdemir, 2026-2027 akademik yılının üniversite, Esenyurt, İstanbul ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

'TEKNOLOJİ STRATEJİK VE DİPLOMATİK ÜSTÜNLÜĞÜ ETKİLİYOR'

Açılış dersini veren Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü ve HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da "2026-2027 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Bugün açılış dersini Milli Teknoloji Hamlesi'nin savunma sanayisindeki etkisi üzerine vereceğiz" dedi.

Teknolojinin ülkelerin stratejik ve diplomatik gücünü etkileyen unsurlardan biri haline geldiğini belirten Prof. Dr. Mantar, "Teknoloji caydırıcı ve sahadaki etkisi bakımından ülkelerin stratejik ve diplomatik üstünlüğünü doğrudan etkiler hale gelmiştir. Teknoloji önemlidir, ekonomi önemlidir ama bunun yanında vicdan da önemlidir" diye konuştu. Türkiye'nin lazer silahı geliştiren ülkeler arasında bulunduğunu belirten Mantar, savunma sanayisinde teknolojik ve bilimsel kapasitenin artırılması gerektiğini söyledi.

Dünyadaki silahlanma eğilimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Prof. Dr. Mantar, "Dünya genelinde baktığımızda son yıllarda her ülkede ciddi bir silahlanma var. Stockholm Dünya Barış Enstitüsü'nün verilerine göre son 5 yılda dünyada ortalama hacimsel olarak, sadece nakit olarak değil, silahlanmada yüzde 9,2 artış var" dedi.

Avrupa'daki savunma sanayisi ithalatındaki artışa ve Türkiye'nin ihracatındaki yükselişe de değinen Mantar, "Son 5 yılda baktığımızda yine Avrupa'daki savunma sanayisindeki ithalat oranı yüzde 210 artarken bizim de ihracatımız yüzde 122 artmıştır" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ BİR DEVLET POLİTİKASI'

Milli Teknoloji Hamlesi'nin yalnızca teknolojik bir atılım olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Mantar, "Milli Teknoloji Hamlesi dedik. Milli Teknoloji Hamlesi'ni böyle bir sadece teknolojik atılım olarak düşünmemek lazım, aslında bir devlet politikamız" diye konuştu.

Mantar, Milli Teknoloji Hamlesi'nin amacını ise "Türkiye'nin küresel düzeyde söz sahibi, refah seviyesi yüksek ve tam bağımsız bir toplum olabilmesi için başlatılan ulusal teknoloji ve üretim seferberliği" sözleriyle ifade etti.

Program, konuşmaların ardından sona erdi.