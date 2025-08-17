HAVELSAN İHA'ları Deniz Platformlarına Entegre Ediliyor - Son Dakika
HAVELSAN İHA'ları Deniz Platformlarına Entegre Ediliyor

17.08.2025 11:16
HAVELSAN, dikey iniş-kalkış kabiliyetine sahip İHA'ları deniz platformlarıyla entegre ederek stratejik yetenekler kazanıyor.

Gemi ve insansız deniz platformları, dikey iniş-kalkış özelliğine sahip sabit kanatlı insansız hava aracı (İHA) entegrasyonuyla stratejik yetenekler kazanacak.

Türk savunma sanayisi şirketi HAVELSAN, Robotik Otonom Sistemler Merkezinde, 2019'dan bu yana insansız araçlar geliştiriyor.

Bu kapsamda oluşturduğu platform ekosistemiyle insansız hava, kara ve deniz araçları üreten HAVELSAN, ortaya koyduğu çözümlerle yurt içinde ve dışında sorumluluklar üstleniyor.

Dikey iniş-kalkış (VTOL) özelliğine sahip sabit kanatlı hava platformları BAHA Otonom Bulut Altı İHA, BOZBEY Otonom Bulut Altı İHA ve BULUT Otonom İHA, gerek bağımsız olarak gerekse farklı hava, kara ve deniz araçlarıyla entegre şekilde görev yapabilecek şekilde operasyonel hale getirildi.

BAHA, BOZBEY ve BULUT, son dönemde gerçekleştirilen başarılı testlerle gemi ve insansız deniz araçlarıyla entegre çalışma yeteneklerini kanıtladı.

Modern askeri birliklerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan bu İHA'lar, pist gerektirmeyen dikey iniş-kalkış yetenekleri, tam otonom görev kabiliyetleri ve modüler mimarileriyle dikkati çekiyor. Gece-gündüz, bulutlu hava koşullarında bile işaretleme, tespit ve istihbarat toplama görevlerini başarıyla yerine getiren bu sistemler, farklı faydalı yüklerin entegrasyonuna olanak tanıyor.

İlk görev Malezya'ya ihraç edilen gemide

HAVELSAN, İHA'ların deniz platformlarında kullanılmasına yönelik DESAN Tersanesi ile sözleşme imzaladı.

Sözleşme kapsamında, Malezya Denizcilik Uygulama Ajansına (MMEA) temin edilecek 99 metrelik Çok Amaçlı Görev Gemisi'nde, BOZBEY İHA sistemi yer alacak. Eğitim ve entegre, lojistik, destek süreçlerini de kapsayacak.

Projeyle, Çok Amaçlı Görev Gemisi'ne uzun menzilli keşif gözetleme yeteneği kazandırılarak geminin istihbari caydırıcılığının artırılması hedefleniyor.

BOZBEY ile İHA'nın gemi pistine hassas iniş-kalkış yapması ve geminin görüşünün açık olmadığı mesafelerde bile nesnelerin görüntüsünü ve koordinat bilgilerini canlı olarak gemideki kontrol istasyonuna aktarması amaçlanıyor.

BAHA, BULUT ve BOZBEY gibi dikey iniş-kalkış kabiliyetli platformlar geliştiren HAVELSAN, böylece sabit kanat İHA sınıfında denizcilik/gemi alanında ilk sözleşmesini imzalamış oldu.

Deniz platformlarının erişimi genişliyor

Farklı ağırlık ve kanat açıklıklarına sahip hava araçlarından BULUT 5 kilogram faydalı yük kapasitesiyle 6 saat, BOZBEY 3 kilogram faydalı yük kapasitesiyle 6 saat, BAHA 2 kilogram faydalı yük kapasitesiyle 2 saat görev yapabiliyor.

Bu araçların gemi ve insansız deniz araçlarıyla entegrasyonu bir dizi operasyonel kazanım sunuyor.

BAHA, BOZBEY ve BULUT, gemilerden kalkış yaparak deniz üzerindeki keşif, gözetleme ve istihbarat toplama görevlerini gerçekleştirebilecek. Bu sayede, deniz platformlarının erişim alanı genişleyecek ve kıyıdan uzak bölgelerde dahi etkin bir durumsal farkındalık sağlanacak.

İHA'ların tam otonom görev kabiliyetleri, gemi mürettebatının yükünü azaltarak karmaşık operasyonlarda hızlı karar alma süreçlerini destekleyecek. Modüler yapıları sayesinde farklı sensör ve faydalı yüklerle donatılabilen bu sistemler, görev ihtiyaçlarına göre uyarlanabilecek.

Denizde stratejik kazanımlar

HAVELSAN'ın geliştirdiği komuta kontrol sistemi, İHA'ların insansız deniz araçlarıyla ve diğer platformlarla eşgüdümlü çalışmasını mümkün kılıyor. Böylece deniz-kara-hava unsurlarının entegre bir şekilde hareket etmesini sağlanarak operasyonel verimlilik artırılacak.

Bulut altı görev yapabilme yetenekleri sayesinde, bu İHA'lar düşük yağmur ve kar gibi olumsuz hava koşullarında da görevlerini sürdürebiliyor. Bu özellik, deniz ortamındaki değişken hava koşullarına karşı önemli bir avantaj sunuyor.

İHA'lar, kıyı ve sınır güvenliği görevlerinde gemilerden bağımsız olarak geniş alanları tarayabiliyor. Doğal afetlerde ulaşımın zor olduğu bölgelerde, gemilerden kalkış yaparak ilk durum değerlendirmesini yapabilen bu İHA'lar, arama-kurtarma operasyonlarında hızlı müdahale imkanı sunuyor.

Elektronik harp ortamlarında karıştırmaya karşı dirençli İHA'lar, denizdeki elektronik tehditlere karşı operasyonel güvenilirliği artırıyor.

İHA'ların bir yer kontrol istasyonundan diğerine devredilebilmesi, denizdeki uzun süreli görevlerde operasyonel süreklilik sağlıyor. Bu özellik, özellikle uzun mesafeli deniz operasyonlarında stratejik önem taşıyor.

Kaynak: AA

