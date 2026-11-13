Havran'da nüfus müdürü, 'Kalbin çamur olmasın' diyerek üreticiye çizme giydirdi - Son Dakika
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Havran'da nüfus müdürü, 'Kalbin çamur olmasın' diyerek üreticiye çizme giydirdi

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Havran'da zeytin üreticisi, nüfus müdürlüğü binasını kirletmemek için çamurlu çizmelerini çıkarıp içeriye çoraplarıyla girdi. İlçe Nüfus Müdürü, üreticiye çizmelerini giydirerek 'Kalbin çamur olmasın' dedi; o anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, kamu binasının zeminini kirletmemek için çamurlu çizmelerini kapıda çıkararak içeriye çoraplarıyla giren zeytin üreticisine, İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı'nın çizmelerini giydirmesi kurumun güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

İlçenin kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi'nde zeytin üreticiliği yapan Levent Koca, tarladaki işinin ardından ehliyet işlemlerini yaptırmak için Havran İlçe Nüfus Müdürlüğüne geldi.

Koca, arazi koşulları nedeniyle çamurlanan çizmeleri girişte çıkararak binaya çoraplarıyla girdi.

Durumu fark eden İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, Koca'nın çizmelerini alarak yanına gitti.

Bu sırada Koca, Dayı'ya "Çok çamurlu diye çıkarttım, sonra giyerim, yerler kirlenecek." dedi.

Dayı, üreticiye çizmelerini giydirerek, "Ayağının çamur olması önemli değil. Kalbin çamur olmasın. Başımızın tacısın. Benim vatandaşım ayakkabıları çamurlu diye içeriye onlarla girmeyecek, ayağını yere basacak, o zaman bizim burada ne işimiz var? Ben sizin hizmetkarınız olurum. Süpürürüz. Düşüncen için Allah razı olsun." diye konuştu.

Olay, kurumun güvenlik kamerası ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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