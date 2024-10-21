Havva Öğretmen'in Kanserle Mücadelesi - Son Dakika
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Havva Öğretmen'in Kanserle Mücadelesi

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Havva Kutun, 3 kanseri yenerek keçe sanatıyla hayata tutundu. Sergisiyle umut verdi.

21.10.2024 11:21
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3 kez kanseri yendi, keçe sanatıyla hayata tutundu

Kanseri yenen Havva öğretmenden 'İlmek İlmek Umut: Küllerinden Yeniden Doğmak' sergisi

Havva Kutun:

"Kansere yakalananlar asla umutsuzluğa kapılmasın"

ADANA - Adana'da önce lösemiye ardından da tiroit ve meme kanserine yakalanan Havva öğretmen, unutulmaya yüz tutmuş keçe sanatıyla hayata tutundu. Kanserleri atlatan Havva öğretmen, ilk sergisini doktorlarının da katılımıyla açtı.

51 yaşındaki El Sanatları Öğretmeni 2 çocuk annesi Havva Kutun, çocukken lösemiye yakalandı. İlik nakli olan ve lösemiyi atlatan Kutun, 17 sene önce de tiroit kanserine yakalandı. Ailesinin ve doktorlarının desteğiyle zorlu tedaviler gören Kutun, bu kanseri de atlattı.

Günlük yaşamına devam eden Havva Kutun, 2022 yılında gittiği doktorda meme kanserine yakalandığını öğrendi. Dünyası başına yıkılan Kutun, kemoterapi görmeye başladı. Bu sırada çok sevdiği öğretmenlik mesleğini de asla bırakmayan Havva Kutun, keçe sanatıyla da ilgilenmeye başladı.

Keçeden onlarca eser yaptı

Keçeyi ilmek ilmek işleyen Kutun, yaklaşık 1 sene boyunca onlarca eser yapıp kanseri adeta sanatla yendi.

Farkındalık haftasında sergi açtı

Kanseri yendikten sonra Havva Kutun, geçtiğimiz gün Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde eserlerin yer aldığı 'İlmek İlmek Umut: Küllerinden Yeniden Doğmak' isimli sergisini açtı. Sergiye Kutun'un meslektaşlarının yanı sıra doktorları da katıldı.

"Kansere yakalananlar asla umutsuzluğa kapılmasın"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Havva Kutun, "Ben önce lösemi, sonra tiroit sonra da meme kanserine yakalandım. Bu süreçler çok zorlu geçti. Bazı günler kolumu kaldıracak halim olmuyordu. Ancak keçe sanatıyla tanıştım ve bu sanatla eserler yaptım. Sanatla hayata tutundum adeta. Bugün de sergimi açtım ve çok mutluyum. Ben 3 kere kanseri yendim. Kansere yakalananlar asla umutsuzluğa kapılmasın" dedi.

Kaynak: İHA

Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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