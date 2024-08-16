Havza Belediyesi Haşerelerle Mücadelede Larva İlaçlama Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Havza Belediyesi Haşerelerle Mücadelede Larva İlaçlama Çalışması Yaptı

Havza Belediyesi Haşerelerle Mücadelede Larva İlaçlama Çalışması Yaptı

Havza Belediyesi, ilçe merkezinde haşerelerle mücadele kapsamında larva ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. İlaçlamalar periyodik olarak devam edecek.

16.08.2024 13:51
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Havza Belediyesi, haşereler ile mücadele kapsamından larva ilaçlama çalışması yaptı.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri, ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi ve Tersakan Irmağı yatakları, geri dönüşüm atık toplama alanı, sebze pazarı, atık su kanalları ve çöp konteynırlarında larva ilaçlaması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Murat İkiz, haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıldığını belirterek, " Havza ilçe merkezimizde uçkun ve haşerelere karşı ilaçlı mücadele çalışmaları periyodik olarak aralıksız devam edecek. Haşere ile mücadelede kullanılan ilaçlar doğal dengeye zarar vermeyen ilaçlar kullanılmakta olup hiçbir şekilde çevreye zarar verilmemektedir." dedi.

Kaynak: AA

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