Havza Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Havza Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi yenilendi

Havza Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi yenilendi

Havza Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şubesi arasında sosyal denge sözleşmesi yenilendi. İmza törenine Belediye Başkanı Murat İkiz, Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli ve sendika üyeleri katıldı. İkiz, çalışanlara en iyi sosyal hakları sağlama çabalarını belirtti.

09.05.2024 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şubesi arasında sosyal denge sözleşmesi yenilendi.

Sosyal denge sözleşmesinin yenilenmesi nedeni ile Havza Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

İmza törenine Belediye Başkanı Murat İkiz, Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Havza Belediyesi İş Yeri Temsilcisi Fatih Çeri ve sendika üyeleri katıldı.

Gayretli, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e teşekkür ederek, "Birlik ve beraberlik ile Havza Belediyesinde güzel ve hayırlı bir işe imza attık, Murat Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar her daim bizim yanımızda olan Belediye Başkanımız Murat İkiz'e sendika ve sendika üyeleri olarak destek olmak adına gerekli fedakarlığı yaptık. Her zaman devletinin yanında olan Bem-Bir-Sen ailesi kendinden bekleneni yapmıştır. Bizler sendika olarak sadece bu günlerde değil her türlü sorununuzda yanınızdayız. Sizler değerli üyelerimiz büyük ve güçlü bir ailenin mensuplarısınız." dedi.

Belediye Başkanı İkiz ise imkanlar dahilinde çalışanlara en iyi sosyal hakları sağmanının çabası içinde olduklarını belirterek, "Sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediyemiz adına fedakarlık gösteren memurlarımıza teşekkür ediyorum. Toplu şekilde bir ve beraber aynı hedefe yürürsek engelleri aşar güzel şeyler yaparız. Bu sözleşmenin sizler ve aileleriniz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından İkiz ve Gayretli tarafından sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Kaynak: AA

Murat İkiz, Sendika, Samsun, Havza, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 15:51:38. #1.12#
SON DAKİKA: Havza Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement