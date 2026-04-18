Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 60 ünite bağış alındı.
Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan otobüste yapılan çalışma kapsamında 60 ünite kan bağışı toplandı.
Kan bağışı çalışmalarına Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü ve Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından destek verildi.
Kızılaya 10 ünite kan bağışı yaparak bronz madalya almaya kazanan kan bağışçılarına madalyaları ve beratları da teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Havza'da 60 Ünite Kan Bağışı Toplandı - Son Dakika
